Тайванската администрация планира да изгради стартова площадка за изстрелване на ракети в Космоса. Това съобщи Централната информационна агенция на острова с позоваване на ръководителя на космическия отдел У Цзунсин.

Изграждането ще започне през 2022 г., каза той след очакваното приемане от Тайпе на законопроекта за изследване на Космоса.

