70% от пълнолетните в Европейския съюз вече са напълно ваксинирани срещу COVID-19. Така Съюзът е достигнал целта си, която си постави през януари. Това обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"Днес постигнахме важен крайъгълен камък в нашата кампания за ваксинация. Седемдесет процента от пълнолетните в ЕС вече са ваксинирани", каза Фон дер Лайен във видеоклип, публикуван онлайн.

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv