Служители по опазване на дивата природа в Китай спасиха изоставено бебе слонче в гора в провинция Юнан и лекуват възпаления му пъп, съобщи Ройтерс. Шестдневното мъжко слонче е открито в неделя, след като е било изоставено от стадото си в Хишонбана.

През юни друго слонче се отдели от стадото си в провинция Юнан по време на дългото пътешествие на стадото от резерват край границата с Мианма, проследено с голям интерес онлайн по целия свят.

Wildlife officials have rescued an abandoned baby elephant in woodland in #China ’s Yunnan province and treated its inflamed belly button, state broadcaster CCTV reports. https://t.co/32kLB4EjNy

"Използвахме противовъзпалителни лекарства срещу инфекцията около пъпната връв. Измерихме основни показатели като телесна температура и пулс", каза пред държавната телевизия Бао Минуей, директор на Азиатския център за развъждане и спасяване на слонове.

Броят на слоновете в провинцията се е удвоил през последното десетилетие благодарение на усилията по опазването на животните. В същото време естествените местообиталища на слонове в Китай постепенно намаляват с годините, като тропическите гори са заменени от бананови, чаени или каучукови плантации, както и от растения, използвани в традиционната китайска медицина.

Rescuers examine a sick baby #elephant in #Xishuangbanna, #Yunnan Province, on Aug 29. The baby elephant was abandoned by its herd only six days after its birth due to severe illness. Local authorities have carried out emergency treatment on the elephant. pic.twitter.com/yCZqh83mPD