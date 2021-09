116-годишна жена в Турция преодоля COVID-19. Туркинята е един от най-възрастните пациенти, победили болестта. Френската монахиня сестра Андре се възстанови от COVID-19 през февруари, дни преди 117-ия си рожден ден. Тя е вторият най-възрастен жив човек в света.

Айше Каратай вече е преместена в нормално отделение, каза нейният син Ибрахим Каратай пред информационната агенция Демирйорен. Айше, от Емирдаг в Афьонкарахисар, западна Турция, беше лекувана в градската болница Ескишехир, след като се разболя и даде положителен тест за COVID-19 миналия месец.

