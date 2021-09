Пеле е в болница от шест дни поради здравословен проблем, но 80-годишната бразилска легенда не е сериозно болен, разкри съветник на бившия нападател.

Pele has been in the hospital for six days with an undisclosed health problem, but there is no reason to worry according to his business manager, per @TheAthletic pic.twitter.com/Hq1vAysALR