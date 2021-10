Метеорит със зеленикав отблясък падна снощи на територията на Хърватия и бе видян от почти цялата страна, съобщава порталът "Далмация данас".

Мнозина съобщиха, че са видели обект със силен блясък на хоризонта на североизток, който горял няколко секунди.

Meteor seen above Croatia and Hungary,

October 20, at 6pm.https://t.co/KjXqTcc9g6 pic.twitter.com/o85OoAiujJ