Решението е било взето за части от секундата. На 19 август Мирза Али Ахмади, неговата съпруга Сурая и петте им деца са попаднали в хаотична тълпа пред вратите на летището в Кабул, когато един американски войник се подал иззад високата ограда и ги попитал дали имат нужда от помощ. Изплашени, че двумесечното им бебе Сохаил ще бъде премазано в мелето, те го подали на войника с мисълта, че скоро ще си го вземат на входа, отдалечен едва на 5 метра.

Но в този момент, казва Мирза Али, талибаните, които внезапно превзеха страната при изтеглянето на американските войски, започнали да изтласкват стотици хора, дошли с надежда да се евакуират. На останалата част от семейството е отнело повече от половин час, за да стигне до другата страна на оградата на летището.

След като влезли вътре, те потърсили Сохаил, но от него нямало и следа. Мирза Али, който в продължение на 10 години е работил като охранител на американското посолство, отчаяно започнал да пита всеки срещнат служител дали не знае къде е бебето му. Един военен командир му казал, че летището е прекалено опасно място за едно бебе и че може то да е било отведено в специална зона за деца. Когато стигнали до нея обаче, там нямало никой.

What happened to the 2 month old baby handed over the fence to the USA military in Kabul ? His name is SOHAIL AHMADI . Where is he ? Is he in Qatar , Fort Bliss Texas or in Kabul ?

"Той тръгна с мен и заедно обиколихме летището, за да проверим всяко едно кътче", каза Мирза Али. Той така и не е научил името на командира, защото не говори английски и разчитал на свои афганистански колеги от посолството да му помогнат с комуникацията. Минали три дни. "Говорих може би с повече от 20 човека", каза той. "Питах за бебето си всеки служител, който видех, било то военен или цивилен". Той сподели, че един от цивилните служители, с които е разговарял, му казал, че Сохаил може да е бил евакуиран сам. "Според тях ние нямаме възможност да държим бебето тук".

Мирза Али, който е на 35 години и неговата 32-годишна съпруга Сурая, както и останалите им деца, които са на 17, 9, 6 и 3 години, са били качени на евакуационен полет до Катар, а след това са били изпратени в Германия. Накрая стигнали до Съединените щати. Семейството сега е във "Форт Блис" в Тексас и заедно с други афганистански бежанци очакват да бъдат заселени някъде в САЩ. Тук те нямат роднини.

Мирза Али си спомня, че на летището в Кабул е видял и други семейства да подават бебетата си на американски войници през оградата. Видеоклип, показващ как една майка държи в ръцете си бебе, обвито в пелени, и го вдига високо над бодлива тел, разтърси социалните медии. По-късно то отново е било при родителите си.

Mirza Ali Ahmadi and his wife Suraya found themselves and their five children on August 19 in a chaotic crowd outside the gates of the Kabul airport.

Fearing their two-month-old baby Sohail would get crushed in the melee, they handed him to the US soldier who had offer help