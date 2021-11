Флотилия от моторници, канута, надуваеми лодки и джетове, управлявани от фермери, се опитва да спаси десетки крави, блокирани заради наводненията в канадската провинция Британска Колумбия, предаде Ройтерс.

След като за два дни се изля месечната доза дъжд, голяма част от западния тихоокеански регион остана под вода и кални свлачища засегнаха редица населени места. Сред най-пострадалите е град Абътсфорд - един от най-големите в провинцията по площ, като половината от нея е заета от ферми.

Swimming Cows, as desperate farmers try to save their livestock



Severe rains have flooded Merritt, Hope and Abbotsford BC (Canada) destroying highways and cutting off entire cities from the rest of the province (rail and road) pic.twitter.com/lq88dSVHUk