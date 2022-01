Илай Чмелик, който е на 11 години, постави рекорд, като разпозна за една минута 19 героя по казани от тях думи във филми за Хари Потър, съобщи Би Би Си.

Той призна, че му се струва много странно да е рекордьор и увери, че би могъл да разпознае от кого са казани много повече реплики, ако четящият е бил по-бърз. Вдъхновил се да опита късмета си, когато видял подобно постижение с "Междузвездни войни".

A schoolboy has set the Guinness World Record for most Harry Potter characters guessed from film quotes within 60 seconds.



Eli Chmelik, who got 19 correct answers within one minute, said it felt “very strange” to hold a world record. pic.twitter.com/wOlhqee4Z7