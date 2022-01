Даниил Медведев се класира за втора поредна година на финала на Откритото първенство на Австралия, след като надви Стефанос Циципас в четири сета – в отделните части 7-6 (5), 4-6, 6-4, 6-1, за малко повече от два часа и половина игра, пише Gong.bg .

Снимка: БТА

След деветия гейм Медведев загуби самообладание и нападна съдията за това, че не дава предупреждение на съперника му, защото постоянно говори с баща си Апостолос, който му е и треньор. „Луд ли си? Може би баща му да говори на всяка точка? Глупав ли си? Отговори ми на въпроса и ме гледай, докато ти говоря”, развика се руският тенисист на съдията на стола.

MEDVEDEV BLOWS UP! 😡😡



The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! 🤯🤯#AusOpen - live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf