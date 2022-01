Отборът на "Барселона" официално обяви второто си ново попълнение тази зима. „Каталунците“ обявиха привличането на Адама Траоре от "Уулвърхемптън", който ще играе на „Камп Ноу“ като преотстъпен до края на сезона, съобщава Gong. .

През лятото пък от "Барса" ще могат да го закупят срещу около 30 милиона паунда, като клаузата за закупуване не е задължителна.

Barcelona announce loan deal for Wolverhampton Wanderers winger Adama Traore with option to sign permanently https://t.co/QBvwXNfQn1

Испанецът обаче вече се е разбрал с ръководството на „каталунците“ да подпише петгодишен договор през лятото, което означава, че най-вероятно той ще остане за постоянно, допълва Фабрицио Романо. Официалното представяне на Адама ще бъде на 2 февруари, сряда.

