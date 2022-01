Джак Суини, 19-годишен студент от Флорида, отхвърли предложението на Илон Мъск да изтрие акаунта си в Twitter срещу 5000 долара. Въпросният акаунт следи частния самолет на милиардера, пише БГНЕС.

ElonJet има над 150 000 последователи и използва бот, който Суини е разработил, за да следи полетите на Мъск. След това каналът публикува в социалната мрежа информация за това кога и къде излита или каца машината, както и за продължителността на всяко пътуване.

Първокурсникът в колеж е разработил около дузина други акаунти с ботове за полети, които следят пътуванията на високопоставени технологични титани, включително Бил Гейтс и Джеф Безос.

Първоначалното директно съобщение от Мъск е изпратено на 30 ноември, става ясно от протокола.

"Можеш ли да свалиш това? Представлява риск за сигурността", пише Мъск на Суини.

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX в крайна сметка предлага на тийнейджъра 5 000 долара, за да му помогне да попречи на "луди хора" да следят полетите му. Суини отвръща с искане за 50 000 долара, като казва, че може да използва парите за колеж и може би за Tesla (TSLA) Model 3.

"Не ми харесва идеята да бъда застрелян от някой луд", пише още Мъск.

Последната размяна на съобщения е от 19 януари, когато милиардерът заявява, че не е съгласен да плаща за закриването на акаунта.

"Варианти, различни от възнаграждение, като стаж, биха направили свалянето му много по-лесно", отговаря Суини. Мъск все още не е реагирал.

В интервю студентът споделя, че е фен на SpaceX още от първото изстрелване на Falcon Heavy през 2018 г. Баща му работи в авиокомпания, което подхранва интереса му към авиацията.

"5 000 не са достатъчни за това, което печеля от информацията", казва Суини.

Interesting activity going on with one of the other SpaceX jets N502SX usually used for transporting employees. Did some circling looks like turns on autopilot. Possibly Starlink testing? After all SpaceX did file for testing Starlink on there Gulfstream jets. https://t.co/vCziGlKl4q