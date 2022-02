Лавина в австрийските Алпи, близо до границата със Швейцария, е убила четирима души, а пети е безследно изчезнал, съобщи говорител на спасителните служби, цитиран от Ройтерс.

През последните дни в тази област имаше обилни снеговалежи, последвани от повишаване на температурите.

По-рано днес друга лавина е засегнала и ски писта в популярния австрийски курорт Зьолден. Досега при спасителната акция са били открити пет души. Не се съобщава за загинали.

