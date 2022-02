По време на риболов в Бенгалския залив уловена в мрежата риба син марлин прониза корема на един от рибарите и го уби, съобщава Deccan Chronicle.

40-годишният рибар Моли Джохана от град Вишакхапатнам в щата Андхра Прадеш излязъл на риболов в компанията на други четирима рибари. Те планирали да ловят риба предната вече и около седем сутринта открили марлин в мрежата си. Рибата бил толкова голяма, че мъжете не можели да я качат в лодката. Тогава Джохана скочил във водата, за да помогне. Марлинът обаче внезапно се надигна, нападнала индиеца и пронизала стомаха му с дългия и остър нос. Джохана почина на място.

Субхадип Гош, мениджър на клона на Централния изследователски институт по морски риболов, обясни, че марлините са много агресивни и плуват бързо. По думите му за 15 години изучаване на този вид риби той се натъкнал на няколко ранени от тях рибари, но за първи път чува за убийство на човек от този вид риба. Средната дължина на индо-тихоокеанския син марлин е 3,5 метра, но някои индивиди могат да достигнат пет метра дължина. Средното тегло на рибата е около 625 килограма.

Fisherman killed in attack by Marlin off Vizag coast https://t.co/T03nVZI5aL