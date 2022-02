Спътникови снимки, направени тази седмица, показват военна активност на множество места в Беларус, Крим и Западна Русия близо до украинската граница, съобщи американската компания за космически технологии "Максар", цитирана от Ройтерс.

"Максар" посочи, че на снимките се вижда ново разполагане на значителен брой хеликоптери - най-малко 50 - в северозападната част на Беларус, както и разполагане на бойна група танкове, бронетранспортьори и спомагателна техника на летище Милерово, на около 25 км от украинската граница.

NEW @Maxar 📸 satellite images over the past 24 hours showing Russia’s continuing military buildup in Crimea, Belarus, western Russia “that reveal a number of significant new military deployments across the region.” These from Oktyabrskoye airfield, Crimea. pic.twitter.com/9OOIQkOr4l