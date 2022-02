Трета буря за по-малко от седмица удари Великобритания. „Франклин” остави 56 000 домакинства на тъмно, а властите издадоха предупреждение за мащабни наводнения и очаквани свлачища заради подгизналата земя.

