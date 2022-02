Вулканът Етна на италианския остров Сицилия изригна отново след кратко затишие. От кратера изтече лава, а в небето се издигна 12-километров стълб от дим и пепел.

Зрелищно изригване на вулкана Етна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Властите предупредиха, че е опасно за самолетите да прелитат в района.

ETNA ERUPTS: Sicily’s Mount Etna has come back to life after a relatively quiet few months, spewing a 7.5-mile-high cloud of volcanic ash over the island. pic.twitter.com/kbDzVdrfnf