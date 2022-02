Заложници бяха взети днес при обир на магазин на технологичен гигант в Амстердам. Нападението е извършено около 17:40 ч. местно време.

BREAKING: Hostage situation at an @Apple store in Amsterdam being reported https://t.co/7SJJrGO2RP — KT CounterIntelligence (@KremlinTrolls) February 22, 2022

Първоначално беше съобщено, че най-малко един нападател е взел поне един заложник. Телевизия AT5 цитира свидетели, които чули изстрели в магазина.

Полицията в Амстердам потвърди за ситуацията.

"Hostage situation" in Amsterdam #Apple Store, #Leidseplein according to msm, special units in actions. Some sources say shots have been fired. Locals unimpressed, biking around. Probably getting used to 'incidents' in our peaceful, loving capital. 'Gaaf Land' as we say. https://t.co/RMGz1mxoIp — Sietske Bergsma (@SBergsma) February 22, 2022

Снимки и видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват въоръжено лице в магазина, с насочен пистолет към невъоръжен мъж.

Малко по-късно стана ясно, че няколко души са напуснали магазина.

NOW - Hostage situation at an Apple Store in #Amsterdam.pic.twitter.com/JZDXEvPjVx — Disclose.tv (@disclosetv) February 22, 2022

Never seen this amount of cars from the government, every 10sec there’s a new car coming from special teams etc. It’s chaos #leidseplein #applestore #amsterdam pic.twitter.com/HIiCX8HS3p — Sébastien Lintz (@SebastienLintz) February 22, 2022

От полицията потвърдиха, че в района са изпратени подкрепления.

Amsterdam, rapina con ostaggi in un Apple Store: le immagini sui social https://t.co/hbq8NIc6Pt — La Stampa (@LaStampa) February 22, 2022