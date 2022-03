Големите филмови студиа "Уорнър брос", "Уолт Дисни" и "Сони пикчърс" решиха да поставят "на пауза" разпространението на продукциите си в Русия, предаде Асошиейтед прес.

В следващите седмици те се готвят да представят дългоочаквани заглавия, които обаче няма да стигнат до руския пазар. Още този петък "Уорнър брос" пуска "Батман" по кината в Северна Америка и отвън Океана. Първоначално беше планирано новите приключения на супергероя да стигнат и до руските зрители. Заради нашествието в Украйна обаче разпространението на холивудските продукции временно спира.

"В светлината на хуманитарната криза в Украйна "УорнърМедия" спира разпространението на филма си "Батман" в Русия", заяви говорител на студиото. "Ще продължим да наблюдаваме как се развива ситуацията. Надяваме се на бързо и мирно разрешаване на тази трагедия", допълни той.

Раздадоха Наградите на гилдията на актьорите (ВИДЕО)

“In light of the humanitarian crisis in Ukraine, WarnerMedia is pausing the release of its feature film #TheBatman in Russia,” a WarnerMedia spokesperson said, “We hope for a swift and peaceful resolution to this tragedy” https://t.co/at7oWBIkl1