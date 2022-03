Володимир Зеленски се срещна с журналисти от Ройтерс и CNN на тайна локация в Киев. Президентът на Украйна заяви, че той не се е превърнал в икона, а иконата е цялата страна.

Зеленски поиска НАТО да обяви зона, забранена за полети над Украйна, за да притисне Русия да спре бомбардировките. Той даде интервюто минути след като беше говорил с американския президент Джо Байдън. Зеленски заяви, че няма начин да комуникира със семейството си и не е виждал съпругата и трите си деца, откакто Русия започна инвазията в Украйна.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!