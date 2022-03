Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес в Twitter, че е обсъдил с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен хуманитарните коридори и други въпроси, предаде Асошиейтед прес.

Continue dialogue with @EU_Commission President @vonderleyen. Grateful for another sanctions package against the Russian aggressor. We agree on the need to ensure effective humanitarian corridors for civilians. Raised the issue of 🇪🇺 membership, which is key for 🇺🇦. #stoprussia