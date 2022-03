6,9 по Рихтер разтърси Тайван. Трусът е усетен във Филипините, Япония и Китай.

Няма предупреждение за цунами.

M6.6 earthquake off the coast of Taiwan’s Hualien at a depth of 30.6 km, triggering nationwide emergency alerts pic.twitter.com/expPHIrB0j