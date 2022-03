Торнадо удари снощи щата Луизиана в южната част на САЩ. Най-малко един човек е загинал в резултат на стихията, която разрушила много жилищни сгради, съобщи Франс прес, като се позовава на американски медии.

Националната метеорологична служба е предупредила за насочилото се към Ню Орлиънс голямо торнадо с предупреждение към жителите незабавно да се укрият.

Властите в Араби, източно предградие на Ню Орлиънс, съобщили за значителни щети по жилищните сгради.

„В момента се провеждат спасителни операции в помощ на жителите, блокирани в домовете си“, сочи съобщението.

Най-малко един човек е загинал в Араби, съобщи местна телевизия.

Кадри, разпространени от местни телевизии и в интернет, показват разрушени къщи, повалени електрически стълбове и улици, осеяни със скъсани електропроводи и различни отломки.

Scenes of the destruction caused by a tornado that touched down in New Orleans and from severe storms in Texas and across the South. https://t.co/tPqLXBA66F