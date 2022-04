Гъст черен дим се издигна в следобедните часове над центъра на Париж, след като автобус се запали на престижния булевард "Сен Жермен", съобщиха очевидци.

Полицията отцепи района, докато пожарникарите гасяха пламъците от горящия автобус.

Burning bus sends clouds of black smoke into Paris sky https://t.co/00l5rguTP2 pic.twitter.com/bxsEVssrs0

Снимка на очевидец показва колона от гъст черен дим, издигаща се над река Сена, само на няколкостотин метра от известната парижка катедрала "Нотр Дам", чийто покрив беше унищожен при огромен пожар преди около три години, съобщи агенция Ройтерс.

A bus is on fire on St. Germain Blvd, Paris. https://t.co/etc5iS8IPw pic.twitter.com/WArkJuD5mw