Самолет на Air Serbia кацна на московското летище Шереметиево след получена заплаха за поставена бомба, съобщава сръбската държавна телевизия РТС.

Самолетът пристигнал от Белград. Кацането е било извършено успешно.

Съобщенията за бомби в самолети, извършващи полети между Белград и Москва, зачестиха откакто избухна войната в Украйна.

