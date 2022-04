Европейската комисия предложи ускорен път на приемане на Украйна в Евросъюза.

На среща между ръководителя на ЕК Урсула фон дер Лайен и президента на страната Володимир Зеленски, Украйна получи специален въпросник, който е стъпка към предоставянето на статут на кандидат-член на ЕС.

Урсула фон дер Лайен увери Зеленски, че ЕС ще подкрепи Украйна, за да гарантира, че приемането й ще отнеме „седмици, а не години“.

„Русия ще изпадне в икономически, финансов и технологичен упадък, докато Украйна върви към европейското бъдеще, това виждам“, каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пред президента на Украйна Володимир Зеленски.

Получавайки въпросника в плик, Зеленски увери журналистите, че ще бъде готов след седмица.

