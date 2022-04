Шестима души са ранени, след като кола се врязва в зрители по време на автомобилно шоу в Осло, съобщи АФП.

Съобщава се, че шестима са пострадали по-тежко и са хоспитализирани.

❗️A car allegedly hit and injured at least 7 people at a car stand in Oslo, Norway.



Oslo University Hospital has gone on red alert for the incident. pic.twitter.com/Iwe12JLrEC