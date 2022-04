Първият екип астронавти, съставен изцяло от космически туристи, на борда на Международната космическа станция (МКС) се подготви за завръщане на Земята. Те завършват двуседмична научна мисия, превърнала се в паметно събитие в историята на комерсиалните космически полети, предаде Ройтерс.

Капсулата "Дракон", превозваща 4-членния екип от астронавти от базираната в Хюстън стартъп компания "Аксиом спейс", трябваше да се отдели от МКС около 1:00 ч. по Гринуич днес, за да потегли на 16-часово пътуване обратно към Земята.

Астронавтите, облечени със защитни скафандри, се качиха в капсулата, а люка на станцията се затвори малко преди 23:30 ч. по Гринуич, преди финалните процедури по разкачването, показа на живо видеосистемата на НАСА. Самото разкачване на капсулата бе осъществено днес в 1:10 ч. по Гринуич, предаде Франс прес.

"Разкачването е завършено. Екипът започна пътуването си към дома", написа в Туитър "Аксиом спейс", цитирана от ДПА.

Ако всичко мине по план капсулата "Дракон", наречена също "Индевър" ще се спусне с парашут над Атлантическия океан до бреговете на Флорида днес около 17:00 ч. по Гринуич.

Връщането на астронавтите беше отлагано няколко пъти заради неблагоприятни климатични условия в района на приводняване на космическия кораб, което удължи първоначално планирания престой на екипа с близо седмица.

