Руските ракети са ударили железопътна гара край западния украинския град Красне, както и други гари в западната част на страната, предаде Би Би Си. Екип на медията е заснел части от ракетите с надписи на руски.

Украинските власти казват, че Русия е ударила пет гари в Западна и Централна Украйна. От управата на област Виница информират, че има загинали и ранени, но точният им брой все още не е известен.

Five railway stations under attack in central and western Ukraine, country's state railways company says



