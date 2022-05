Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е постигнала напредък в разговорите си с унгарския министър-председател Виктор Орбан относно евентуална забрана на руските изкопаеми горива в целия ЕС, пише Ройтерс.

„Дискусията с премиера Виктор Орбан тази вечер беше полезна за изясняване на въпроси, свързани със санкциите и енергийната сигурност”, заяви Фон дер Лайен в Twitter.

