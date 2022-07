Товарен самолет се разби късно в събота вечер близо до град Кавала в Северна Гърция, съобщи Ройтерс, като се позова на гръцката противопожарна служба и държавната телевизия.

Според телевизия ЕРТ самолетът е "Антонов Ан-12", собственост е на украинска компания и е летял от Сърбия за Йордания. Пилотът е поискал да извърши аварийно кацане поради проблем с един от двигателите, но връзката с него била изгубена.

Гръцки медии, цитирани от Асошиейтед прес, съобщиха, че в машината е имало 12 тона опасни материали, най-вече експлозиви. Местни жители казаха, че са видели огнено кълбо, а експлозии са се чували в продължение на два часа след катастрофата.

Видеозапис, качен на сайта ertnews.gr, показва самолета в пламъци да се снижава бързо, след което пада на земята и се вижда експлозия. Пожарната служба не може да потвърди типа на самолета. Колко са били хората на борда засега не е известно. В изявление на службата, се казва, че са изпратени 15 пожарникари със седем цистерни да гасят избухналия след катастрофата пожар. Към мястото са се насочили още спасители.

A #Ukrainian Antonov transport plane crashed in northern #Greece.



According to preliminary data, the An-12 flew from #Serbia and was heading to #Jordan. Local TV channel ERT reports that the cause of the crash was an engine failure. There were eight crew members on board. pic.twitter.com/qQOLn5Hm9c — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022

Според Франс прес, която се позовава на пожарникари, самолетът се е разбил край градчето Палеохори, окръг Кавала. Очевидци, цитирани от телевизия ЕРТ, казват, че машината е била в пламъци още преди да се разбие.

Video from the crash of the cargo An-12 UR-CIC" of the airline Meridian Air Cargo🇺🇦 16.07.2022 10 NM west of Kavala/KVA (Greece)🇬🇷. The reason was a fire on the engine. The plane flew with military material from Nis/INI (Serbia)🇷🇸 to Amman/AMM (Jordan)🇯🇴. pic.twitter.com/9vC6pkbXsi — Tomáš Semrád (@Tomas40916602) July 17, 2022

Според местните власти изпратените на място огнеборци и пожарни автомобили не могат да се доближат до самолета, тъй като той все още е разтърсван от експлозии.

A Ukrainian-registered Antonov An-12 crashed on Saturday night in Greece. Video shows that it was on fire before the crash: 👇https://t.co/bdK2myBK3g — MenTourPilot (@MenTourPilot) July 17, 2022

Макар да няма официална информация за броя на хората на борда, според ЕРТ в самолета е имало осем души и той "е бил опасен". Полицията е поискала от журналистите близо до мястото на катастрофата да си сложат предпазни маски. "В името на вашата безопасност, трябва да се оттеглите. Има информация, че самолетът е превозвал боеприпаси", каза един пожарникар пред репортери на мястото на инцидента.