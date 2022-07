Ръсел Кроу заведе децата си на обиколка в "стария си офис" - Колизеума в италианската столица Рим, съобщава „Дейли Мейл“.

58-годишният актьор, който се прочу с ролята на Максимус в култовия филм на сър Ридли Скот "Гладиатор" през 2000 г., се завърна към корените си две десетилетия по-късно със синовете си. Актьорът получи „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си във филма, който грабна и приза за най-добър филм.

Споделяйки групова снимка в профила си в Twitter, Ръсел позира с 31-годишната си приятелка Бритни Териот и синовете си Чарлз, на 18 г., и Тенисън, на 16 г., пред древния амфитеатър.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

Той се пошегува в заглавието: "Водя децата да видят стария ми офис". Звездата продължи обиколката си с Фонтана ди Треви, като го определи като едно от "любимите си места във Вселената".

Бащата на две деца, който ги отглежда заедно с 53-годишната си бивша съпруга Даниел Спенсър, изглеждаше спокоен, докато разглеждаше града. Даниел и Ръсел се ожениха през април 2003 г. във фермата му в Нана Глен, Нов Южен Уелс. Те се разделиха през 2012 г. и финализираха развода си шест години по-късно.

quello che facciamo in vita

riecheggia nell'eternità pic.twitter.com/1BIkfjqMhF — Russell Crowe (@russellcrowe) July 19, 2022

Ръсел и новата му приятелка Бритни потвърдиха романса си с целувка на тенис корта още през ноември 2020 г. Смята се, че носителят на "Оскар" се е срещнал за първи път с бившата актриса на снимачната площадка на филма си „Broken City“ през 2013 г.

В края на миналата година Ръсел и Бритни прекараха известно време в Тайланд и Малта, където той снимаше филм.

There’s noise and birds , but you can hear the unmistakable refrain as it floats up to us… pic.twitter.com/hp1oINTBZl — Russell Crowe (@russellcrowe) July 19, 2022

Кроу ще играе свещеник, борещ се с демони, в предстоящия свръхестествен трилър „The Pope's Exorcist“. Филмът е базиран на публикуваните мемоари на Габриел Аморт и ще бъде режисиран от Джулиъс Ейвъри, който е най-известен с филма на ужасите „Overlord“ от 2018 г.

I’m not sure there’s a more special privilege in the world than to hold the key for the Sistine Chapel and to experience it’s glory in silence. So grateful.

Sono al servicio di Roma. pic.twitter.com/BjPfPAvoIO — Russell Crowe (@russellcrowe) July 19, 2022

Ръсел се превъплъщава в образа на отец Габриел Аморт - реално съществуваща личност, работил във Ватикана и извършил 60 000 екзорсизма. Смъртта му предизвика национален траур в Италия, където около 500 000 души посещават екзорсист всяка година.

"Да работя с Ръсел е сбъдната мечта", казва младият австралийски режисьор Ейвъри пред „The Hollywood Reporter“.