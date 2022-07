Адел и приятелят ѝ Рич Пол са по-влюбени от всякога. Двамата са на романтична почивка в Италия и бяха забелязани да се наслаждават на компанията си на борда на луксозна яхта в Сардиния.

Папараци уловиха 34-годишната певица и 40-годишния спортен агент да акостират в морския курорт Порто Черво, пише вестник „Дейли мейл”.

Адел, която през последните две години се подложи на диета, драстично намалила теглото ѝ, впечатли със свежия си вид, подчертан от съвсем лек грим.

Адел и Рич Пол започнаха да се срещат през 2021 г. , но едва преди няколко месеца се появиха заедно на обществено място. В началото на юли Адел излезе на сцената в лондонския „Хайд парк”, където изпълни най-големите хитове от последния си албум "30".

На трибуната, за да я подкрепи бе и спортният агент. Няколко месеца по-рано, през февруари, те бяха заедно на баскетболен мач в Кливланд, където седяха на първия ред.

Появиха се и слухове, че двойката се е сгодила. Адел обаче все още не е потвърдила официално новината, независимо от годежния пръстен с огромен диамант, който носи на ръката си.