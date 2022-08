Морските археолози са изумени от безценните находки, дълго време скрити под водите на Бахамите, населени с акули. Те са били пренасяни от испански галеон, натоварен с толкова съкровища, че потъването му край Бахамските острови през 1656 г. предизвиква многократни опити за откриване на останките му през следващите 350 години.

Затова, когато неотдавна стартира поредната експедиция, малцина вярваха, че може да е останало нещо - но сред впечатляващите находки, които вече са извадени, са изящни, инкрустирани със скъпоценни камъни бижута и златни верижки, които са лежали недокоснати на морското дъно стотици години.

Корабът "Нуестра Сеньора де лас Маравиляс" (Дева Мария на чудесата), известен като „Маравиля” е потънал в западната част на Бахамите на повече от 70 км от брега, но новооткритите съкровища са намерени в огромна зона от отломки, простираща се на повече от 13 км.

Компанията „Allen Exploration”, в която участват морски археолози и водолази от Бахамите и САЩ, получи лиценз от правителството на Бахамите за научно изследване на "Маравиля" и се ангажира да покаже находките в нов музей на Бахамите.

Сред съкровищата има такива, които подсказват, че някои от находките са били предназначени за богати аристократи, ако не и за кралски особи като златна филигранна верижка с мотиви на розети, златен медальон с кръста на Сантяго (св. Яков) и индийски камък безоар, който тогава е бил ценен в Европа заради лечебните си свойства.

Големите количества изумруди и аметисти, добити в Колумбия и открити сега предлагат доказателства за контрабанден трафик, тъй като не са били регистрирани в документите на кораба.

Д-р Шон Кингсли, английски морски археолог и редактор на списание Wreckwatch, което ще представи находките в предстоящ брой, заяви пред в. "Observer", че откриването на подобни съкровища е още по-драматично, тъй като са се намирали в средата на нищото, под гъст пласт пясък. "Това е успешна археологическа операция", каза той.

