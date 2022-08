В южната част на Норвегия се срути дървен мост, при което автомобил и камион паднаха в река, съобщиха от полицията.

Двулентовият мост е открит през 2018 г. и е дълъг 148 метра и широк 10 метра. По него има и тротоар за пешеходци.

"Съобщава се, че мостът Третен се е срутил. Твърди се, че камион и лек автомобил са паднали във водата", съобщи местната полиция в Туитър.

Не е ясно дали има пострадали и на мястото на инцидента са изпратени спасители на река Гудбрандсдалслаген.

So the bridge has collapsed up here. #tretten #gudbrandsdal the road this goes over is the main N-S freeway (E6) in Norway. The road this bridge connects to os the old E6 which serves as a backup road if the freeway closes. They are working an emergency with traffic throughput. pic.twitter.com/5h3NMWn53s