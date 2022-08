Около 70 пожарникари се борят с пожар в железопътна арка в Саутуърк, централен Лондон, поради което влаковете в района са спрени, а няколко сгради са евакуирани, съобщиха от лондонската пожарна.

BREAKING 🇬🇧 : #London Bridge Fire: Huge blaze causes travel chaos - forces major capital station to close down



♦️70 firefighters are battling a huge blaze next to London Bridge station in the #UK which has filled the sky with black smoke. pic.twitter.com/1hXp0PFngy — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) August 17, 2022

На кадри, публикувани от пожарната в Twitter, се виждат големи кълба дим, излизащи изпод железопътната арка, която според пожарната е "изцяло в пламъци". Движението на влаковете на лондонското метро, както и на надземните влакове до Лондон Бридж и Саутуърк беше нарушено.

Reports of Fire 🔥 at London Bridge pic.twitter.com/OjEvTeDOA8 — Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) August 17, 2022

Fire between London Bridge and Waterloo. So much smoke. #fire #londonbridge well done the @LondonFire this looks like a big one. Thank you. pic.twitter.com/FsFiZ9VsKy — Luci, Penfold Events (@Luci_PenDidrik) August 17, 2022

Oh shit.



"London Bridge fire: Tube station closed as railway arch ‘completely alight’" by @LondonWorldCom https://t.co/kFtGOIsXSg — The ManSpyder (@ManSpyder) August 17, 2022

"Пожарът произвежда силен дим и на живеещите или работещите в района се препоръчва да държат прозорците и вратите си затворени", заяви командирът на станцията Уейн Джонсън в изявление на уебсайта на пожарната служба.