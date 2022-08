Тенорът Лучано Павароти получи 2730-ата звезда на холивудската Алея на славата, предаде БТА, цитирайки ЮПИ.

"Маестро Павароти, чийто глас омая много поколения, винаги ще бъде дар за света и вечна легенда", заяви продуцентът на Алеята на славата Ана Мартинес. "Горди сме да почетем тази икона и да дадем възможност на феновете му да го почитат, когато посетят звездата му на холивудската Алея на славата."

Italian operatic tenor Luciano Pavarotti was honored with a posthumous star on the Hollywood Walk of Fame. The star, which is the 2,730th on Hollywood Boulevard, has been placed in the category of Live Performance pic.twitter.com/z2R3l7Mpej