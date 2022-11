Вокалистът на U2 Боно започна тур за представяне на своите мемоари, озаглавени "Surrender: 40 Songs, One Story". Книгата излезе на пазара преди броени дни и вече е напът да се превърне в истински бестселър.

Първата среща с феновете се състоя в Beacon Theatre в Манхатън, предаде Асошиейтед прес. Певецът сподели, че се чувства малко виновен, тъй като се появи на сцената не със своите колеги от легендарната ирландска група, а с други трима музиканти.

Watch @U2's Bono perform their legendary hit, "With Or Without You" on #Colbert. pic.twitter.com/xlNMXUkf4C — The Late Show (@colbertlateshow) November 4, 2022

Боно изпълни оперна версия на „Torna a Surriento”. Чрез хитовите песни като "Sunday Bloody Sunday“, "Where the Streets Have No Name" и др. той проследи биографията си от бащиния дом в Дъблин, тъгата по ранната смърт на майка му Айрис Хюсън до основаването на U2 и брака му с Алисън Стюарт.

В публиката на 90-минутното шоу бяха президентът на САЩ Бил Клинтън, актьорът Том Ханкс и китаристът на U2 Едж.

За разлика от шоутата на U2, обстановката този път беше сравнително интимна — имаше ръкописни илюстрации на екрани, няколко маси и столове, които Боно използваше като подпори, за да стъпи върху тях.

#SurrenderMemoir is out everywhere today!



40 Songs

One Story

Written, narrated and illustrated by Bono



Order the book / audiobook 👉 https://t.co/b95HrfaFcC pic.twitter.com/oloNemNmOV — U2 (@U2) November 1, 2022

С топло чувство той припомни телефонните разговори с Лучано Павароти, пресъздаде многобройните си напрегнати срещи с баща си, който гледал на кариерата на сина си като на някакво провалено бизнес начинание.

62-годишният Боно, чието истинско име е Пол Дейвис Хюсън, описа себе си като момче с „вдигнати юмруци”, велика рок звезда, баритон, който се опитва да бъде тенор.