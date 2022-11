Ръководителят на НАТО Йенс Столтенберг заяви тази вечер, че е важно да се установят всички факти за това какво е причинило смъртоносната "експлозия" в Полша, след като проведе разговори с президента Анджей Дуда, предаде БГНЕС.

"Разговарях с президента Дуда за експлозията в Полша. Изказах съболезнованията си за загубата на човешки животи. НАТО следи ситуацията и съюзниците провеждат внимателни консултации. Важно е всички факти да бъдат установени", написа Столтенберг в Twitter.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.