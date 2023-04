Кученца от най-рядката порода в света - фризийско водно куче, се родиха във Великобритания. Преди бебетата да се появят на бял свят, учени изчисляваха, че са останали само четири представители на рядката ловна порода в страната, а в цял свят – по-малко от хиляда екземпляра.

Възрастна двойка от английския град Дорчестър обясни, че през 2020-а са видели женски представител на породата и в първия миг са се влюбили в къдравото кученце. Те толкова харесали животното, че пропътували близо 800 километра до Нидерландия, за да срещнат домашния си любимец с нейния перфектен партньор. При толкова ограничена световна популация търсенето отнело месеци, обясниха щастливите собственици.

За фризийските водни кучета е типична къдрава козина, която близо до ушите изтънява. Именно това е типичен белег, по който може да се прецени статута на чистата порода. Тези кучета са специализирани за лов на видри и други вредители, които населяват по-блатисти местности. Породата се появява за първи път преди 400 години в провинция Фризия, Нидерландия – откъдето идва и името. Въпреки това по време на Втората световна война видът почти напълно изчезва.

