Най-малко 12 души загинаха, а други 27 бяха ранени, след като автобус падна в канавка в индийския щат Махаращра. Това съобщи „Таймс ъф Индия”, позовавайки се на местната полиция.

Според нея автобусът се е движел от град Пуна за Мумбай, като в него имало общо 41 пътници. В резултат на инцидента на място са загинали 12 души, ранените са настанени за лечение в болница. Според вестника спасителната операция на мястото на инцидента е приключила.

At least 13 people were declared dead and 29 persons sustained injuries after a bus fell into a ditch in the Khopoli area of Maharashtra's Raigad district early Saturday morning, police said.#UPDATE #India #Update #NewsAlert #NewsUpdate #India #Accident #BusAccident pic.twitter.com/hKnzdl48Tc