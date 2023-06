Приятелката на актьора Джона Хил - Оливия Милар, роди първото им дете, предава БТА. Представител на Хил потвърди новината, но не разкри нито пола, нито името на бебето.

Jonah Hill and girlfriend Olivia Millar welcome their first baby 🎉❤️ pic.twitter.com/nMsZppjyI0