Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че Украйна е извършила поредно нападение с дронове срещу руската столица и региона, което временно е нарушило полетите на летище Внуково, съобщи Ройтерс.

"В момента атаките са отблъснати от силите за противовъздушна отбрана", заяви Собянин в Телеграм канала си."Всички открити безпилотни самолети са елиминирани."

Няма данни за жертви или ранени, добави Собянин.

In the Moscow region, after the drone attack, the reception and departure of aircraft from Vnukovo airport was closed 👀👏🏻 pic.twitter.com/T6tIwy08c7