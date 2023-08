Екоактивисти напръскаха с червена боя входа на шотландския парламент в знак на протест срещу плановете на британския премиер Риши Сунак да издаде 100 нови лиценза за добив на петрол и газ в Северно море, предаде ДПА.

BREAKING: THIS IS RIGGED SPRAY SCOTTISH PARLIAMENT RED🚨



The action follows Rishi Sunak’s announcement in favour of 100 new oil and gas licenses yesterday. @scotgov’s silence on new oil and gas is DEAFENING. They must vocally oppose ALL new oil and gas, or

they are complicit. pic.twitter.com/myUQUpeHdN