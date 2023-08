Легендата на световната музикална сцена Франк Синатра е известен не само с уникалния си талант. Целия си живот той прекарва като истински бохем. Във всеки свободен момент той е организирал грандиозни партита в собствените си и наети от него имения на различни места в САЩ.

Повечето от къщите му били с модерен дизайн и задължително имали огромни пиана и мощни озвучителни системи. Синатра посрещал многобройните си гости в луксозни помещения, а именията му имали огромни паркинги и дори хеликоптерни площадки.

Сред любимите имоти на легендата били тези в Палм Спрингс, Калифорния. Зад вратите на луксозните къщи и зад кулисите на бохемския живот на Синатра надникнете чрез филма „Синатра в Палм Спрингс”, който може да гледате в Marquee TV – част от ТВ платформата на EON .

Имението „My Way”

Синатра и първата му съпруга Нанси Барбато се сдобиват с имота през 1947 г. срещу 150 000 долара. Днес той струва около 1,9 милиона долара, пише "New York Post".

Имението има четири спални, седем бани, плувен басейн с форма на пиано. В двора има и голям пилон, на който Синатра издигал огромен флаг с името на популярна марка уиски. По този начин певецът давал знак на приятелите си, че се намира в къщата и ги кани на купон.

Франк и Нанси се разделят през 1951 г. заради разпространени слухове за изневяра.

Малко по-късно музикантът се жени за втората си съпруга - Ава Гарднър. Сред прословутите истории, свързани с нея и къщата в Палм Спрингс, е моментът, в който Синатра изхвърля вещите на Ава на алеята пред дома им. Това се случва, докато огорчената съпруга се опитва да хване мъжа си в изневяра с актрисата Лана Търнър. Една от мивките в имението пък е счупена. Злите езици твърдят, че щетата била нанесена при семеен скандал, по време на който някои от съпрузите хвърля бутилка шампанско в банята.

Синатра продава къщата през април 1953 г., по времето, когато той и Гарднър се разделят. Днес имението се дава под наем.

Ранчо Мираж, Калифорния

След като напуска Туин Палмс, Синатра се мести в този частен комплекс, който се счита за негова любима резиденция до 1995 г. Тогава влошеното му здраве кара семейството му да продаде имението за 4,3 милиона долара.

Легендата нарича основната къща свой дом. Впоследствие музикантът купува и два съседни парцела, създавайки имение с площ от два акра и половина.

Домът е проектиран от Уилям Ф. Коди през 1952 г. за друг човек, който така и не се нанася да живее там. Синатра възлага на Коди да завърши проекта и да го реконструира по негов вкус.

Едноетажната къща с дървена облицовка има 18 спални и 23 бани.

Frank Sinatra at his home in Rancho Mirage, California in 1986. pic.twitter.com/P1zCpa34IP

Тя претърпява още по-сериозни промени, когато четвъртата съпруга на Синатра - Барбара Маркс, се мести да живее там и води „нежна война” срещу оранжевото - любимия цвят на певеца. Малката кухня се разраства, за да се превърне в почти ресторантска такава, с хладилно помещение и винарна. Синатра изгражда и хеликоптерна площадка, студио за рисуване и помещение със сауна, маса за масаж, бръснарски стол и пейка за упражнения.

Имението дава на Синатра лесен достъп до мястото за практикуване на хобито му – голфа. Неговите макети на влакове пък имат собствена къщичка в рамките на имота. Комплексът разполага и с киносалон.

След като купува още няколко парцела на същата улица, тя дори бива кръстена на Синатра. Последно имението е продадено за 4,6 милиона долара през 1996 г.

„Това беше мястото, на което изживях най-щастливите моменти с баща си. Това беше неговият дом и може да го почувствате”, споделя най-малката му дъщеря Тина, цитирана от „New York Post”.

Frank Sinatra at his home in Rancho Mirage in 1984. Happy Thanksgiving for those who celebrate! #tbt pic.twitter.com/fDg3iLwk9t