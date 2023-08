Британската медицинска сестра, която беше призната за виновна за убийството на седем бебета и опит за убийство на други шест в болница във Великобритания, е осъдена на доживотен затвор, без право на предсрочно освобождаване.

33-годишната Луси Летби получи доживотната присъда от Манчестърския кралски съд в Северна Англия. Тя е отказа да се яви в съдебната зала, което предизвика призиви за промяна на законите - обвиняемите да са длъжни да присъстват на изслушванията за присъда. Би Би Си предаде на живо ареста на медицинската сестра.

The moment police arrest nurse Lucy Letby at her home for murdering babies in her care https://t.co/xGJRXvJM2X pic.twitter.com/ULKw40fjNK