Американски пилот, който не бил на работа, се опитал да изключи двигателите на пътнически самолет по време на полет между Сиатъл и Сан Франциско, предаде Ройтерс, като се позова на авиокомпанията "Аляска еърлайнс", за която той работи.

Инцидентът е станал в неделя. 44-годишният Джоузеф Емерсън успял да влезе в пилотската кабина на самолет на "Хърайзън еърлайнс" - дъщерно дружество на "Аляска еърлайнс", и се опитал да изключи двигателите, преди да бъде спрян от капитана на полета и от втория пилот.

