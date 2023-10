Восъчна фигура на холивудската звезда Дуейн Джонсън - Скалата е променена, след като актьорът коментира необходимостта да се подобри „цветът на кожата“, съобщава БТА.

Музеят на восъчните фигури „Гревен“ в Париж съобщи, че Джонсън е бил „прав“ в коментарите си в Instagram, а восъчната фигура е била „поправена през нощта“ и представлява подобрено изображение на американската звезда. „Коригирахме цвета на кожата“, обясни говорител на музея.

Dwayne Johnson’s wax figure at the Grévin museum in Paris has been fixed following backlash pic.twitter.com/56uzlM9Yc4