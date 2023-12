Мадона си направи подигравка с папата по време на концерт в Милано в рамките на световното си турне Celebration, пише Daily Express.

Изпълнителката се появи на публично място със суитшърт, на гърдите с щампа с портрет на папата, на чиито гръб има крила и надпис Madonna. Преди това певицата каза, че би искала да види папата да носи тениска с нейното лице.

