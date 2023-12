Шокираща сцена се разигра в парламента на Полша. Депутат загаси с пожарогасител менората, запалена в законодателния орган по повод Ханука - еврейския празник на светлините.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Гжегож Браун от партия Конфедерация "Свобода и независимост" вдига пожарогасителя и напръсква с пяна свещника. Секунди след действията му настъпва паника.

На видеото се чува как Браун се опитва да обясни действията си с думите: „Слагам край на“, но гласът му затихва, заради вдигналия се прах.

Председателят на Сейма Шимон Холовня разпусна заседанието на парламента след инцидента. Той остро осъди действията на Браун и заяви, че антисемитски и ксенофобски настроения няма да бъдат толерирани по никакъв начин.

Just for your information polish member of the parliment just took a fire extinguisher and put down menora being lit for chanuka(?) I dont know why was it there in the first place but Poland is sometimes just too based https://t.co/kMAuu6tjDb